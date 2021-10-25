Sudan'da askeri hareketlilik: Başbakan ve bazı bakanlar gözaltında
Sudan'da bir grup asker, Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattı ve zorunlu ikamete aldı. Ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderleri de tutuklandı. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yine askeri hareketlilik yaşanıyor.
Başbakan Abdullah Hamduk'un evinin de kuşatıldığı ve Hamduk'un ev hapsine alındığı belirtildi.
Sudan Enformasyon Bakanlığı, "Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi" açıklaması yaptı.
Protestolar başladı
Sudan'da iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.
Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.
Hartum'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı öğrenildi.
Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.
İnternet ve telefon hatlarında kesinti
Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.
Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.
El Arabiya: Hartum Havalimanı kapatıldı
El Arabiya televizyon kanalı, darbe girişimi sebebiyle Hartum Havalimanı'nın kapatıldığını açıkladı.
Sudan 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemini yaşıyor.
Ülkede 21 Eylül'deki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.