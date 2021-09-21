Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA, AA, Reuters
Sudan'da darbe girişimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Sudan Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.
Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
Etiketler: Darbe Girişimi Son Dakika Sudan
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