Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 199 bin 36'ya çıktı.

Virüse bulaşanların sayısı ise 133 artarak 2 milyon 167 bin 652'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 milyon 142 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 14 milyon 459 bin 251 kişiye 1. doz, 9 milyon 488 bin 819 kişiye 2. doz aşı yapıldı.