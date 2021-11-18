New Jersey'nin güneyindeki Burlington bölgesinde Türkler tarafından yaptırılan ve 6 ay önce hizmete giren Hamidiye Camii'nde ikindi namazından sonra Karakoç için program düzenlendi.

Civarda yaşayan bir grup Amerikalı Türk vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazı öncesi Karakoç'un öz geçmişi anlatıldı, şiirlerinden kesitler okundu.

Daha sonra caminin bahçesinde Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı, "helallik" alındı.​​​​​​​