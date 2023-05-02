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Dünya
AA 02.05.2023 17:39

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 334 bin kişi ülke içinde yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 334 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini duyurdu.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 334 bin kişi ülke içinde yerinden edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)Sözcüsü Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 334 bin kişinin olduğunu belirtti.

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Dillon, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 72'sinin Darfur bölgesinden olduğunu aktardı.

"Sudan'da son iki haftada yerinden edilen kişi sayısı, geçen yıl yaşanan çatışmalarla bağlantılı yerinden edilmeleri aştı." diyen Dillon, ülkedeki çoğu alanın insani yardım kuruluşlarının erişimine kapatıldığını ancak IOM ağı üzerinden görüşmelerin yapılabildiğini kaydetti.

DSÖ'den Sudan'a 6 konteynerlik yardım malzemesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'daki yaralanmalar ve şiddetli yetersiz beslenme tedavileri için DSÖ'nün 6 konteyerlik yardım malzemesinin Port Sudan'a ulaştırıldığını söyledi.

Jasarevic, "13 tonluk yardım malzemesi daha mümkün olur olmaz Dubai'deki DSÖ lojistik merkezinden Sudan'a uçakla aktarılacak." dedi.

DSÖ'nün Sudan'daki sağlık çalışanlarına desteğinin sürdüğünü belirten Jasarevic, Sudan halkı için en büyük riskin, sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin olduğunu vurguladı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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