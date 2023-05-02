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Dünya
TRT Haber 02.05.2023 17:28

Sudan'da 7 günlük ateşkes

Sudan'da taraflar 4 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde 7 günlük ateşkes konusunda anlaştı.

Sudan'da 7 günlük ateşkes
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sudan'da 7 günlük ateşkes.

Uluslararası Göç Örgütü Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 334 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı.

Sudan'da taraflar 4 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde 7 günlük ateşkes konusunda anlaştı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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