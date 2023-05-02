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Dünya
AA 02.05.2023 16:47

Kenya'da hükümet karşıtları haftalar sonra yeniden sokaklara indi

Kenya'da muhalif koalisyon, hayat pahalılığı ve hükümetle yaşanan seçim anlaşmazlığı üzerine yaptığı gösterilere haftalar sonra yeniden başladı.

Kenya'da hükümet karşıtları haftalar sonra yeniden sokaklara indi

Başkent Nairobi sokaklarını dolduran farklı gruplar, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesine taşla karşılık verdi.

Gösteriler sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, bazı yerlerde de yağma olayları yaşandı.

Caddeleri trafiğe kapatan göstericiler, gıda, yakıt ve tüketim malzemelerinde görülen fiyat artışlarının durdurulmasını istiyor.

Öte yandan devlet başkanlığına dilekçe vermek için giden bir grup muhalif milletvekiline polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müzakere girişimi başarısız olmuştu

Yaklaşık 1 aydır sokaklara inmeyen muhalif Azimio koalisyonu ve hükümet arasında başlayan müzakere girişimi başarısız olmuştu.

Hükümet, izinsiz yapılan gösterilere müdahale edeceğini açıklamış ve muhalefete iş hayatını aksattığı için gösterileri durdurma çağrısı yapmıştı.

Ağustos 2022'deki seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyen ve yargı kararlarını tanımadıklarını açıklayan muhalif lider Raila Odinga, martta destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Başkan William Ruto, taleplerin Mecliste görüşülebileceğini belirterek, protestoların durmasını istemişti.

Muhalefet cephesi de Ruto'nun diyalog çağrısı sonrası protestoları askıya almıştı.

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