İngiltere'deki taç giyme töreninde değişiklik: Vatandaşlar sadakat yemini edecek

İngiltere 6 Mayıs'ta, 96 yıl sonra ilk kez yapılacak taç giyme törenine hazırlanıyor.

Londra’daki Westminster Kilisesi'nde yapılacak törende Kral Üçüncü Charlesiçin İngiltere geleneklerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Törenin 'Lordların Bağlılık Bildirmesi' bölümü 'Halkın Bağlılık Bildirmesi' olarak değiştirildi.

Daha önce sadece aristokrasinin üyeleri Krala biat ediyor, diz çökerek yemin ediyorlardı.

Ancak değişiklikle tarihte ilk kez, İngiliz Milletler topluluğu üyesi ve kralın devlet başkanı olduğu tüm ülkelerin vatandaşları, krala 'gerçek sadakat' yemini etmeye çağrılacak.

Milyonlarca insan töreni ekranlardan izleyecek, ekranlara yansıtılan yemin metnini okuyacak.

Ancak Taç giyme töreni öncesi yapılan anketler, İngilizlerin monarşiye verdiği desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezinin son anketine katılanların yüzde 45'i monarşinin kaldırılması gerektiği görüşünde.



Aynı ankete göre, her 10 kişiden sadece üçü monarşinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyor.

Bu, şimdiye kadar kayıtlara geçen en düşük oran.