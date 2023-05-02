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Dünya
İHA 02.05.2023 15:05

Fransa’da Türk seçmenlerin aracına saldırı

Fransa’nın Strasbourg kentinde Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında çok sayıda ülkede başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Fransa’nın Strasbourg kentinde oy kullanan 4 Türk'ün bulunduğu araca çekiçle saldırı gerçekleştirildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganın koşarak araca doğru geldiği ve elindeki çekiçle defalarca araca vurduğu görüldü.

Saldırıya uğrayan gençlerin 19-20 yaşlarında olduğu öğrenilirken, Strasbourg polisinin saldırının ardından 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, Fransa, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ikinci ülke konumunda.

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