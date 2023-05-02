Avustralya Çin'e karşı savunmasız

Avustralya'nın "en kapsamlı" savunma raporunun "gizli" versiyonuna ulaşan kaynaklar, Savunma Bakanlığından güvenlik uzmanlarının, Avustralya'yı silahlı çatışmalara çekebilecek belirli savaş senaryoların analizini yaptığını söyledi.

Analizlerde, ABD ile Çin arasında Tayvan nedeniyle çıkan olası savaşın yanı sıra Çin'in Solomon Adaları gibi Avustralya'ya komşu ülkede kalıcı askeri üs kurmasına ilişkin stratejiler değerlendirildi.

İncelenen savaş senaryolarında, bölgede, Çin ile çıkabilecek olası çatışmada, Avustralya ordusunun yetersiz ve savunmasız kalabileceği tespit edildi.

Kara ile deniz operasyonlarına odaklanılması vurgulandı

Henüz tamamı halka açıklanmayan savunma raporunda, "Çatışma olasılığı dahil güç rekabetinden kaynaklanan potansiyel tehditlere karşı Avustralya'nın savunmasını kapsayan yeni bir doktrin hazırlanması" yönünde önerilere yer verildi.

Raporda, kara ile deniz operasyonlarına odaklanılması ve özellikle ordunun elden geçirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Hükümetin, Savunma Kuvvetlerinin askeri personel krizini çözmeye çalışacağı belirtilen raporda, askerlere, ilk hizmet sürelerinin bitiminde orduda 3 yıl daha hizmet etmesi karşılığında 50 bin dolara kadar prim verilebileceği gibi çeşitli çözüm önerileri yer aldı.

Bu kapsamda askeri personel krizinin çözülebilmesi için 4 yılda 400 milyon dolar harcanacağı kaydedildi.

Savunma alanındaki açıkların kapatılabilmesi için muhalefet ve eski askeri yetkililer, hükümeti, yabancıların Savunma Kuvvetlerinde görev yapmasına izin vermeye çağırıyor.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ile Savunma Bakanı tarafından hazırlandı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 24 Nisan'da bölgede artan tehditlere karşı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hazırlanan hükümetin "en kapsamlı" savunma raporunu duyurmuştu.

Eski Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı Angus Houston ve eski Savunma Bakanı Stephen Smith tarafından hazırlanan raporda, hükümetin, savunma alanına mevcuttan daha fazla para harcaması, yurt içinde savunma teçhizatı ve mühimmat üretilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Albanese, "Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin sürekli arttığı bir ortamda, artık eski bilgilerimize güvenemeyiz." demişti.

Çin, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalamıştı

Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanacağı açıklanan güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belge Mart 2022'de internete sızdırılmıştı.

Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.

Ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzenini, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer koruyucu ile askeri güç de talep edebileceği belirtilmişti.

Çin ile Solomon Adaları, 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalamış, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, "detaylarının şeffaf şekilde paylaşılmadığını savunarak" anlaşmaya ilişkin endişelerini ifade etmişti.