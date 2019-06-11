Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında arabuluculuk yapmak için dereye giren Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ülkede yönetimin sivillere devredilmesi için önerdiği plana muhaliflerden cevap geldi.

Muhaliflerin çatı kuruluşu Sudan Meslek Odaları (SPA), Abiy Ahmed'in geçiş dönemi için önerdiği ve 8'i sivillerden, 7'si ise askerlerden oluşacak kurul için 8 isim önerisinde bulunmak istediğini duyurdu.

Öte yandan muhalifler, geçiş döneminde başbakanlık koltuğu için Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (ECA) eski Genel Sekreteri Abdullah Hamdouk'u önereceklerini aktardı.

Muhalifler ayrıca, önerecekleri 8 kişiden 3'nün kadın olacağını kaydetti.

Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters