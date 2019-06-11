İngiltere’de parlamentoya açıklamalarda bulunan Huawei siber güvenlik sorumlusu John Suffolk, şirketin Çin veya başka herhangi bir devlet tarafından yönlendirildiğine ilişkin iddiaları reddetti.

Huawei’nin ürünleri hakkında analiz ve mühendislik yapmak isteyen yabancıların şirket tarafından hoş karşılandığını ifade eden Suffolk, “Dünyanın gözü önünde çıplak halde duruyoruz. Biz bunu tercih ediyoruz çünkü bu bizim ürünlerimizi geliştirmemize olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

5G pazarında önemli bir paya sahip olan şirket, Trump yönetiminin baskıları sonucu uluslararası arenada yaptırımlara maruz kalmış, ABD'li dev teknoloji şirketleriyle birlikte İngiltere gibi ülkelerde de ürün destek ve satışına ambargo uygulanmaya başlamıştı.

ABD ayrıca müttefiklerini Huawei’nin 5G sistemlerini kullanmamaları konusunda uyarmış; bu teknolojiyi şirketin Çin adına casusluk yapmak için kullanacağını iddia etmişti.

Kaynak: BBC International