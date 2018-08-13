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Sudan'da FETÖ'den alınan okulların açılışı yapıldı

Sudan'da geçen yıl FETÖ'den alınarak Türkiye Maarif Vakfı'na devredilen okulların toplu açılışı gerçekleştirildi.

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Sudanda FETÖden alınan okulların açılışı yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamada, başkent Hartum'da anaokulu, 2 ilköğretim ve 2 lise binasının bulunduğu eğitim kampüsünün bahçesinde açılış töreni düzenlendiği belirtildi.

Vakfa devredilen FETÖ okullarının açılışının yapıldığı programda, iki ülkenin milli marşları ile Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye ve Sudan yöresel oyunlarının da yer aldığı etkinlikte, Sudanlı öğrenciler Türkçe türküler söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, törendeki konuşmasında, Sudan'da eğitime katkı sunmak istediklerini belirtti.

Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa da FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin ardından FETÖ üyelerini ülkelerinden gönderdiklerini dile getirdi.

"6 okulda bin 564 öğrenci eğitim görüyor"

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Direktörü Fahreddin Keskin ise FETÖ'den devralınan okullara Sudan halkının büyük teveccüh ve ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye Maarif Vakfı'na devredilen 5'i Hartum'da, biri Nyala'da toplam 6 okulda bin 564 öğrencinin eğitim öğretim gördüğüne işaret eden Keskin, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok ülkenin FETÖ ile iltisaklı okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devretmesinin ardından okullar tüm masrafları Türkiye'den karşılanarak iç ve dış mekanlarıyla baştan sona onarımdan geçirilmiştir. Okulumuz, Türkiye'den gönderilen 7 konteyner tefriş malzemesi masa, sandalye, dolap, yemekhane malzemeleri, fen ve bilgisayar laboratuvarı, oyun alanları gibi teknik donatımlarla donatılmıştır. Tüm araç gereçler yenilenmiştir" ifadelerini kullandı.

Törende, Hartum Büyükelçi Müsteşarı Aytunç Menevşe ve Türkiye Maarif Vakfı Koordinatörü Mustafa Efe de birer konuşma yaptı. Ayrıca, okulların devri konusunda destek verenlere plaket takdim edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye maarif vakfı, sudan, Okul, fetö
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