Çin'de dev tabela yoldan geçenlerin üstüne düştü

Çin’in Şanghay kentinde, dev bir tabela, yoldan geçenlerin üzerine düştü.
16 kişinin güçlükle kaldırdığı tabelanın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Reuters
Çin’in Şanghay kentinin en işlek caddelerinden birinde bulunan dev bir tabela, yoldan geçenlerin üstüne düştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Çin’in Şanghay kentinde, dev bir tabela, yoldan geçenlerin üzerine düştü.
16 kişinin güçlükle kaldırdığı tabelanın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Reuters