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Çin'de dev tabela yoldan geçenlerin üstüne düştü

Çin’in Şanghay kentinin en işlek caddelerinden birinde bulunan dev bir tabela, yoldan geçenlerin üstüne düştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Çin’in Şanghay kentinde, dev bir tabela, yoldan geçenlerin üzerine düştü.

16 kişinin güçlükle kaldırdığı tabelanın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tabela, kaza, çin
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