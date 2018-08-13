Iraklı turistler en çok Türkiye'yi tercih ediyor

Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleriyle her geçen gün Iraklı turistlerin daha çok ilgisini çekiyor. Iraklı turistler gerek kara yolu gerekse hava yoluyla geldikleri Türkiye'de birçok kenti gezerek tatilin tadını çıkarıyor.

Irak'ın özellikle güney vilayetleriden Kerkük ve Erbil'e gelerek, turizm şirketlerinin organize ettiği turlara katılan ve Türkiye'yi tercih eden turist sayısında her geçen gün artış yaşanıyor.

Kerkük'te faaliyet gösteren bir turizm firmasının organizatörü Hidayet Mehdi, hazirandan bu yana sadece Kerkük'ten günde en az 500 turistin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Irak'ın güneyindeki kentlerden de Türkiye'ye ilginin arttığına dikkati çeken Mehdi, "Kerkük ve Erbil'den sonra Türkiye'de tatil yapmak isteyen güneydeki Bağdat, Salahaddin ve Diyala kentlerinden gelen turist sayısında bu yıl oldukça artış oldu" dedi.

"Her yıl mutlaka sultanların ülkesi Türkiye'ye gidiyoruz"

Kerkük'ten otobüsle tatil için Türkiye'ye yolculuk eden Sermet İbrahim de, "Muhteşem turistik yerleri ve kültürünün bize yakın olmasından dolayı tatil için Türkiye'yi tercih ediyoruz. Karadeniz bölgesine gittik, ancak bu kez Akdeniz bölgesine, Antalya ve Marmaris'e gitmeye karar verdik" diye konuştu.

Bağdatlı İmad Hadi ise, Türkiye'yi "sultanların ülkesi" olarak nitelendirerek, "Yaz tatili için her yıl mutlaka sultanların ülkesi Türkiye'ye gidiyoruz. İstanbul'a çok gittik, ancak bu kez farklı ve daha güzel yerleri görmek istiyoruz" dedi.

"Kültür olarak yakınız"

Otobüsle Türkiye'ye seyahat eden Saman Nehro, Türkiye'yi tercih etmesinde birçok sebebin etkili olduğunu söyledi.

Nehro, "Türkiye güzel bir ülke. Oraya gittiğimizde insanlar, bizi hoş karşılıyor. Kültür olarak birbirimize yakınız. Coğrafi olarak da bize yakın ve vize alınması da diğer ülkelere göre daha kolay" dedi.

Erbil'den turizm amacıyla Türkiye'ye yolculuk eden Abdullah Taha ise, "Türkiye'nin havası çok güzel. Kültür, gelenek ve görenekler, yemek ve coğrafi olarak da bize yakın. Türkiye'de güzel anılarım oldu" diye konuştu.

"Yoğun bir yolcu talebimiz var"

Erbil'de faaliyet gösteren bir Türk firmasında yönetici olarak çalışan Faysal Soyer, özellikle son dönemde otobüs seyahatlerinde ciddi yoğunluk olduğunu söyledi.

"Yaz sezonu ve okulların tatil olmasından dolayı şu anda yoğun bir yolcu talebimiz var. Günde ortalama 4 otobüs çıkartıyoruz. Arabalarımız dolu şekilde gidiyor" diyen Soyer, Iraklıların tatilin yanı sıra sağlık turizmi amacıyla da Türkiye'yi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA