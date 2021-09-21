Sudan Hükümet Sözcüsü, darbe girişiminde bulunan grubun liderlerinin gözaltında alındığını duyurdu.

Sözcü, eski rejimden kalan kişilerin darbe girişiminde yer aldığını açıkladı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu duyurmüştu. Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırmıştı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.