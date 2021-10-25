Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da bir grup asker Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattı
Sudan'da bir grup asker Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattı ve zorunlu ikamete aldı. Ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderleri de tutuklandı. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.
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