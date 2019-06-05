Burhan, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Sudan'ın zor şartlar altında bir değişim aşamasından geçmekte olduğunu ve bu aşamanın güvenli bir şekilde atlatılması, ülkenin kaosa sürüklenmesinin ve ülke çıkarlarına zarar verilmesinin önüne geçilmesi için bilgeliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Son günlerde üzücü olayların yaşandığını ifade eden Burhan, "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Burhan, "Tarih, değişimin zor olduğunu göstermektedir. Geçmişin hatalarını tekrarlamayı önleyecek yeni bir vizyonu tesis etmek ve yeni bir sayfa açmak, geleceğe ulaşmak ve kalkınmayı sağlamak için geçmişin hataları ve üzüntüleri üzerinde durmamayı gerektiriyor." dedi.

Geleceğe yönelmek için geçmişin sayfasını kapatma ve yeni bir sayfa açma çağrısında bulunan Burhan, Afrika ülkelerinde geçmişte yapılan hataların üstesinden gelmeyi başaran birçok deneyimin bulunduğuna işaret etti.

"Meşru bir yönetimin kurulmasını tamamlayacağız"

Burhan, "Biz Askeri Geçiş Konseyi olarak, Sudanlıların devrim beklentilerini ifade eden meşru bir yönetimin kurulmasını tamamlayacağız. Ülkenin çıkarları dışında hiçbir ön şartın olmadığı bir müzakere için ellerimizi açıyoruz." diye konuştu.

Sudan AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içerisinde genel seçim yapılacağı kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi'nden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle b irlikte 60'a ulaştığını bildirilmişti.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Kaynak: AA