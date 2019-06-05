Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin haberine göre, Sol Partinin soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Müslümanlara ve camilere yönelik 132 suçun kayda geçtiği belirtildi.

Önergeye verilen cevapta, kayda geçen suçlar arasında Müslümanlara hakaret etme ve tahkirde bulunma, ma la zarar verme ve Müslümanlara ait binalara yazıların yazılmasının yer aldığı, saldırılarda 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sayı daha da artabilir

Almanya İçişleri Bakanlığı, bu sayıların kesin olmadığı ve kayıtlara eklenecek suçlarla bu sayının daha da artabileceğine işaret etti.

Almanya'da 2018 yılının ocak-mart döneminde Müslümanlara ve camilere yönelik 196 suç işlendiği, geçen yılın tamamında ise bu sayının toplam 824 olduğuna dikkati çekildi.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, Müslümanlara yönelik suçlara ilişkin sayıların düşmesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirterek, ır kçılığın her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Jelpke, özellikle başörtüsü tartışmalarının kadınların ve kızların faydasına olmadığını, aksine daha fazla dışlanmasına yol açacağını kaydetti.

Kaynak: AA