Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Hartum'un Sadr bölgesinde Mavi Nil Köprüsünün altında askerin açtığı ateş sonucu 1 Sudanlının yaşamını yitirdiği, yaralananlara sahra hastanesinde ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada ise, olayda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, eylemcilerin müdahaleye tepki olarak Nil Caddesi'ni barikatlarla trafiğe kapattığını aktardı.

Al Jazeera'nin Hartum ofisi kapatıldı

Bu arada Sudan güvenlik güçleri, Sudan Geçici Askeri Konseyinin, Katar merkezli Al Jazeera kanalının başkent Hartum’daki ofisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Güvenlik güçleri, Al Jazeera’nin Hartum müdürüne sözlü olarak bu kararı iletirken, kararın yazılı olarak ulaşmadığı belirtildi.

Al Jazeera’nin muhabirlerinin çalışma izinleri de geri çekildi.

Gösteriler devam ediyor

Göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Al Jazeera, AA