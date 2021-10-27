Ağır silahlı askeri araçlar, kamyon ve iş makinaları eşliğinde Hartum'un en işlek caddelerinden Sittin'e gelen güvenlik güçleri, yakılan lastikler, kaldırım taşları ve ağaçlardan oluşan barikatları temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Güvenlik güçlerinin, protestoların başından bu yana barikatların kaldırılması için ilk kez caddelere çıkmasının ardından başkentteki trafik ve hareketlilik normale dönmeye başladı.

25 Ekim'den bu yana okulların da kapalı olduğu ülkede, telefon ve internet hatlarındaki kısıtlama sürüyor.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

[Fotoğraf. AA]

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.