Sudan ve Uganda Güney Sudanlı güçleri eğitecek

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler arasında pazar günü varılan anlaşmanın ardından basına açıklama yaptı.

Ahmed, Sudan ile Uganda'nın üstleneceği, ordunun çekirdeğini oluşturacak güçlerin eğitiminin 8 ay süreceğini duyurdu. Ahmed, daha sonra 3 yıl sürecek geçiş döneminin başlayacağını ve bu güçlerin başkent Cuba ile diğer büyük kentlerde konuşlandırılacağını belirtti.

Söz konusu güçlerin içinde tüm silahlı gruplar ile aşiretlerin temsil edilmesine özen gösterileceğini aktaran Ahmed, birliklerin eğitilmesinin barış sürecinin gerçek garantörü olduğunu kaydetti.

Ahmed, taraflar arasında imzalanan anlaşmanın, Güney Sudan'da 32 olan vilayet sayısının 8 ay boyunca değiştirilmemesi, sonrasında ise sayının yeniden belirlenmesi için bir komisyon kurulmasını öngördüğüne değindi.

Komisyonun bu sorunu çözememesi durumunda ise referanduma gidileceğini bildiren Ahmed, bölge ülkelerinden oluşturulacak bir komitenin, kabilelerin tarihi sınırlarına dokunmaksızın vilayet sınırlarını belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler 5 Ağustos'ta, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda nihai bir anlaşma imzalamıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan hükümeti ile muhalifler, 2018’in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum’da başlamıştı.

Taraflar, 25 Temmuz'da ise mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmıştı.

Kaynak: AA