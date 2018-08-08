Facebook'un kullanıcıların banka verilerinin peşine düştüğü iddiası

ABD merkezli gazete Wall Street Journal'ın sosyal medya devi Facebook'un, kullanıcılarının finansal verilerini bankalara sorduğunu iddia etmesi üzerine Facebook'tan açıklama geldi.

"Reklam amaçlı kullanılmıyor"

Facebook, yaptığı açıklamada, bazı kullanıcıların messenger uygulamasında bazı finansal bilgilere erişime izin vermeyi seçtiklerini belirterek, bu amaçla şirket tarafından erişilen herhangi bir verinin reklam için kullanılmadığını söyledi.

Wall Street Journal, Facebook'un, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve US Bancorp finans şirketleriyle, kullanıcıların hesap bakiyeleri ve kart işlemleri hakkında bilgi almak için görüştüğünü açıklamıştı.

Ancak Facebook, banka bilgilerine erişim için kullanıcıların messenger sohbet uygulamasını banka hesaplarına bağlaması gerektiğini söyledi.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

Kaynak: BBC