Trump ABD vatandaşlığına sınırlama getiriyor

ABD'de Trump yönetiminin önümüzdeki haftalarda yasal göçmenlerin vatandaş olmalarını zorlaştıracak, Obamacare de dahil olmak üzere bir dizi popüler halk sağlığı programı kullanan ya da devlet yardımı alanların sağlıkta kullandıkları yeşil kart almalarını zorlaştıracak bir plan çıkarması bekleniyor.

Kongre onayı gerekmeyecek

Beyaz Saray kıdemli danışmanı Stephen Miller, yeni düzenlemenin kongre onayı olmaksızın geçerli olacağını söyledi. Düzenlemeyle ABD'de yasal statü elde eden göçmen sayısını sınırlandırma planının bir parçası olarak, ülkede yasal olarak yaşayan ya da Obamacare, çocuk sağlığı sigortası, gıda yardımı kullanan göçmenlere vatandaşlık verilmeyecek.

Miller, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Her yıl ABD'de yasal statü elde eden göçmenlerin sayısını azaltma yoluna gidilmiştir. Kurallar yerine getirilmeden önce, yönetim göçmenlerin sağlıkta kullanılan yeşil kartlar kazanmasını ve yeşil kart sahiplerinin vatandaşlık kazanmasını zorlaştırdı."

Kıdemli danışman Miller, yeni planın Beyaz Saray yönetimi ve Bütçe Dairesi'ne gönderildiğini de sözlerine ekledi.

20 milyondan fazla insanın etkilenmesi bekleniyor

Hukukçular bu değişikliğin ABD genelinde milyonlarca göçmeni etkileyebileceğini belirtiyor. Göçmenlik avukatları, hukukçular ve insan hakları savunucuları on yıllardır yasal göç sisteminde en büyük değişikliğin olacağını ve 20 milyondan fazla göçmenin etkilenebileceğini tahmin ediyor.

Obama döneminde en son 2016 yılına kadar, 1.2 milyon göçmen yasal olarak devlet yardımı veya yeşil kart, sağlık sigortasından yararlanıyor. Bunların 753 bini ABD vatandaşlığına geçti.

Kaynak: İHA