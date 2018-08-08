ABD'de Müslüman aday seçimi kaybetti ancak medyanın gözdesi oldu

Michigan Valiliği için yapılan ön seçimde ülkenin ilk Müslüman valisi olmak için yarışan 33 yaşındaki Mısır asıllı Abdul El-Sayed, oyların yaklaşık yüzde 33'ünü aldı.

Rakibi Gretchen Withmer'ın yüzde 50 oy aldığı ön seçimler boyunca gerek yerel gerekse ulusal medyada ilgi odağı olan eski sağlık direktörü Sayed, seçimleri kazanan rakibini tebrik etti. Sayed, mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Öte yandan aynı yarışta Cumhuriyetçi Parti'nin son iki adayı arasından Bill Schuette yarışı kazanarak kasım ayında yapılacak valilik seçimlerine Cumhuriyetçiler adına girmeye hak kazandı.

"Malcolm X ve Muhammed Ali'den etkilendim"

Abdul El-Sayed seçimlerle ilgili ABD basınına yaptığı açıklamalarda, önceliğinin "sosyal adalet" olduğunu söylemişti.

Sayed, "Mısır kökenli bir Amerikalı olarak bu toplumda büyürken, etnik kimliğinin bu toplum içerisinde nasıl bir karşılığı olduğunu düşünürdüm. Benim siyasi anlayışım sivil haklar üzerine kuruludur. Kelimenin tam anlamıyla Malcolm X ve Muhammed Ali gibi eşitlik ve adalet için savaşanlardan etkilendim" ifadelerini kullanmıştı.

Demokrat Partideki "yenilikçi" kanattan olan Sayed, kendisini klasik anlamda bir Demokrat Partili kabul etmiyor.

Sayed bu durum hakkında "Toplum içerisinde çok ciddi bir değişim görülüyor, gençler ve beyaz olmayanlar siyasetin içinde yok ve geleneksel insanlar bu farklı kimlikleri kabul etmiyor. Yenilikçi olarak bizler de bunun mücadelesini veriyoruz" değerlendirmelerini yapmıştı.

90'dan fazla Müslüman aday

Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve yerel seçimlerde çoğunluğu Demokrat 90'dan fazla Müslüman adayın ülke genelinde seçimlere girdiği belirtiliyor. Bu, 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren en yüksek aday sayısı olma özelliği taşıyor.

Analistler sayılardaki bu artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerinin etkili olduğunu ve Müslümanların bu nedenle kendilerini hem yerel hem de ulusal seviyede temsil etmek için politikaya atıldığını belirtiyor.

Kaynak: AA