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ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılan tespit edildi. Kütüphane iki gün karantinaya alındı.

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ABDde bir kütüphaneyi yılanlar bastı

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre olaylar, geçen cumartesi günü Washington Georgetown Kütüphanesi çalışanının binanın alt katında bir yılan görmesiyle başladı.

Görevli, hayvanı yakalayarak kütüphaneden çıkardı ve ormana saldı ancak daha sonra diğer çalışanlar da içeride çok sayıda yılan gördüğü söyledi.

Yılanlar esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu

Nereden geldiği belli olmayan yılanların paniğe yol açtığı kütüphanede yönetim bir ilaçlama şirketi ile binanın yılanlardan temizlenmesi için anlaştı.

İlaçlama şirketi binadan dışarıya çıkabilecek her tarafı kapatıp kütüphaneyi iki günlüğüne karantinaya aldı.

Şirket görevlileri dün kütüphaneyi açtığında sadece bir yılanın ilaçlama sonucu öldüğünü tespit etti, diğerlerinin ise esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtildi.

Kütüphane yetkilileri daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını aktardı.

Yerel yetkililer ise son haftalarda günlerce süren yağmurlardan dolayı yılanların bölgedeki ev ve iş yerlerine girdiğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA

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