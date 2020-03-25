Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin tahliyeleri hız kazandı. Sudan ve Mısır'da yaşan Türkler için THY uçağı havalandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Sudan'daki öğrencilerimizle virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren sürekli irtibat halinde olduk. Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve büyükelçiliğimizin koordinesinde ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizi Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla bu akşam yolcu ettik." dedi.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sudan ve Mısır'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi kapsamında İstanbul'dan kalkan özel uçak akşam saatlerinde başkent Hartum'a ulaştı. THY uçağıyla birlikte İstanbul'dan 3 Sudan vatandaşının da tahliyesi gerçekleştirildi.

THY'nin TK 6881 sefer sayılı uçağı 52 öğrenci ve bir bebek yolcusuyla birlikte yerel saatle 19.40'da Hartum Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.

Kalkıştan önce öğrencilere maske dağıtıldı.

14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak öğrenciler, tahliye edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.