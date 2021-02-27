Başkent Hartum’daki Uluslararası Fuar alanında COVID-19 salgını nedeniyle düşük katılımla gerçekleştirilen ve izleyicilerin arabalarından takip edeceği etkinlikte, Sudan’dan 9, İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya’dan 5 film gösterime girecek.

Etkinliğin ilk gününde "Karanlıktaki Gölgeler" adlı Sudan yapımı ile İtalyan sinemasından “Ölmek zorundaysam yolda ölmek istiyorum” adlı film gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

Festivalin organizatörü Nahle Süleyman, “Sudan Avrupa Film Festivali'nin bu yıl 11. kez açılışını yaptık. COVID-19 nedeniyle aklımıza araba sineması deneyimi geldi. Sosyal mesafe nedeniyle Sudan’da ilk kez böyle bir şey denedik” dedi.

Festival 4 Mart'ta bitecek

Daha önce Avrupa Film Festivali adıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl Avrupa Sudan Film Festivali adıyla gerçekleştirildiğini belirten Süleyman, Sudan filmlerinin daha önceden bir yarışma ile belirlendiğini ifade etti.

Sudan Film Topluluğu üyesi Mahira Mecdi ise “Avrupa Film Haftası, Sudan’daki ilk film festivallerden biri” diye konuştu.

Sudan Avrupa Film Festivali, 4 Mart'ta sona erecek.