Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollywood Yabancı Basın Birliği, siyahi üyeler alacak
[Fotoğraf: AFP]
ABD’de Altın Küre Ödülleri’ni veren kuruluş, farklı kesimlerden üyelerinin olmadığına ilişkin eleştirilerin artmasının ardından, siyahilere üyelik vereceğini duyurdu.
ABD'de 1944 yılından itibaren her yıl, film ve dizi yıldızlarına Altın Küre Ödülleri’ni (Golden Globe Awards) veren Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), siyahi üyeleri organizasyon bünyesine kabul etmek için bir “eylem planı” hazırlandığını açıkladı.
20 yıldır siyahi üyesi yok
Güney California merkezli bir kuruluş olan HFPA’nın şu anda çoğunluğunu kadın üyelerin oluşturduğu 87 üyesi var.
Üyeler, dünya çapında filmler ve dizilerle ilgili haberler yapan uluslararası gazetecilerden oluşuyor.
HFPA’nın son 20 yıldır siyahi bir üyesinin olmadığı biliniyor.
Etiketler: ABD Altın Küre
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