585 bin doz Pfizer-Biontech aşısı Hong Kong'a gitti
Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech ile ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği COVID-19 aşısından 585 bin doz Hong Kong'a ulaştı.
Bölge hükümeti, sipariş edilen 1 milyon doz Pfizer-BioNtech aşısının ilk partisinin teslim alındığını açıkladı.
Açıklamada siparişin kalan kısmının mart başında teslim edilmesinin beklendiği söylendi.
Öncelik sağlık çalışanlarının
Aşıların öncelikle sağlık çalışanlarına ve 60 yaş üzeri yaşlılara uygulanması planlanıyor.
Hong Kong'da, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşılarının da geçen hafta ulaşmasının ardından, bu hafta başında yaygın aşılama başlamıştı.
AstraZeneca onay bekliyor
Yönetim, Sinovac ve Pfizer-BioNtech aşılarının acil kullanımına onay vermişti. Sipariş verilen Oxford-AstraZeneca aşısı ise hala onay bekliyor.
Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 10 bin 951 COVID-19 vakası görüldü, 198 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.