Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.

"Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini belirtti.

Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili NATO'nun durumu gözlemlediğini belirterek, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli" mesajını paylaştı.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz" ifadesi kullanılmıştı.

Rusya: Kasıtlı provokasyon

Saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığından da yazılı açıklama geldi. Bakanlık, saldırının kasıtlı provokasyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır."

Pentagon bilgiyi teyit etmedi

ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.