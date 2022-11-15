ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içerisinde Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Polonya’nın doğusunda, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde patlama olduğu bildirilmişti ancak Polonyalı kaynaklar patlamanın nedenine ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı.

"NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise "İki Rus füzesinin Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız" dedi.

Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen füze nedeniyle 2 kişi öldü. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamalara dair detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/Bx5uT3Qirs pic.twitter.com/AwP63zQFKe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2022

ABD’nin NATO’nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington’un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, şunları söyledi:

"Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk."

Rusya: Hiçbir saldırı yapılmamıştır

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen roketlerle ilgili, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray: Uygun adımları belirleyeceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, daha fazla bilgi almak için Polonya ile irtibatta olduklarını belirterek, uygun adımları belirleyeceklerini duyurdu.