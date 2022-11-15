Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, ülkenin zor bir zamandan geçtiğini belirtti.

Tusk, "Bir tehlike durumunda, iç çekişmelere ve farklılıklara bakılmaksızın hepimiz birlik olmalı ve dayanışma göstermeliyiz. Bu zor zamanda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

OIayın ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı.