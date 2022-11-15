Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Polonya Başbakanı Tusk'tan dayanışma çağrısı
Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkeye düşen füzeler nedeniyle birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, ülkenin zor bir zamandan geçtiğini belirtti.
Tusk, "Bir tehlike durumunda, iç çekişmelere ve farklılıklara bakılmaksızın hepimiz birlik olmalı ve dayanışma göstermeliyiz. Bu zor zamanda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
OIayın ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı.
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