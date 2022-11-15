Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
[Fotograf: Reuters]
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu aktardı.
Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.
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