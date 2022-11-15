Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek" ifadesini kullandı.