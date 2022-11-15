Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macron: Tahıl ihracatının devamı için Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz
[Fotograf: AFP]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.
Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.
Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir. pic.twitter.com/x7nTQ51qwE— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 15, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron Fransa
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