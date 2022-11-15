Baerbock, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu çılgınlık sona ermeli. Bir nükleer kazadan sadece kıl payı uzakta olduğumuz durumlarda olmak kabul edilemez" dedi.

Nükleer santralin etrafında güvenli bir bölge oluşturulması fikrini desteklediğini belirten Baerbock, bir ülkenin nükleer enerji santralini savaşta pazarlık kozu haline getirecek kadar sorumsuz olabileceğini asla düşünemediklerini ifade etti.

"İran UAEA'ya karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Ayrıca İran'a, UAEA'ya karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı da yapan Baerbock, bunun için müfettişlerin nükleer tesislere girmesine tam olarak izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Baerbock, "İran'ın kendi nükleer silahlarını geliştirmesine ya da edinmesine asla izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Bir nükleer enerji santralinin asla meşru bir askeri hedef olamayacağını vurgulayan Grossi de İran'ın nükleer programına ilişkin bazı soruları yanıtlaması gerektiğini dile getirdi.

Grossi, "İranlı muhataplarımızın, olmaması gereken yerlerde bulunan uranyum izleri konusunda hala cevap vermeleri gerekiyor" diye konuştu.

UAEA Başkanı Grossi, yönetim kurulunun İran'ın nükleer gelişmeleri konusunda bu hafta toplanacağını sözlerine ekledi.