Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna’nın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, “Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi” dedi.
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