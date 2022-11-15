Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre, Yoon ve Şi'nin, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve füze denemelerinin yarattığı tehdit de ele alındı.

Yoon, Kuzey Kore'nin son dönemde nükleer ve füze tehdidini arttırdığına dikkati çekerek Çin'in bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve komşu ülke olarak "aktif ve yapıcı rol oynamasını" umduklarını dile getirdi.

Şi de Güney Kore ve Çin'in Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasında ortak çıkarları olduğunu vurgulayarak, Seul yönetiminin Koreler arası ilişkiyi geliştirmek için çaba göstermesini dilediklerini belirtti.

"Nükleer silahlanmayı bırakması karşılığında ekonomik yardım vaadi cesur bir plan"

Yoon'un Kuzey Kore'ye nükleer silahlanmayı bırakması karşılığında büyük miktarda ekonomik yardım vaadini "cesur bir plan" olarak niteleyen Şi, planın hayata geçirilmesinin Kuzey'in iradesine bağlı olduğunu, Pyongyang'ın kabul etmesi halinde uygulanması için desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

İki liderin, Yoon'un mayısta göreve başlamasından bu yana yapılan bu ilk yüz yüze görüşmesi 25 dakika sürdü.

Çin tarafı Kuzey Kore konusunda sessiz

Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore konusuna değinilmezken, iki ülke arasında siyasi güvenin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Çin ve Güney Kore ekonomilerinin "yüksek düzeyde tamamlayıcı" olduğuna işaret eden Şi, kalkınma stratejilerinde eşgüdüm sağlanması gerektiğini belirtti.