Sudan kökenli Awaab Ishak, İngiltere'ye göçen sığınmacı bir ailenin çocuğuydu. 2020'de, henüz iki yaşını doldurmuşken hayata veda etti. Ölüm nedeniyse İngiltere'de gündeme oturdu.



Awaab'ın ölüm nedenine ilişkin görülen davada sonuç belli oldu. Ailesinin avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.Sosyal konutlarda kalan sığınmacı ailenin içinde yaşamak zorunda olduğu zor koşullara dikkati çekti.

Ölüm nedeni çevresel küf

Adli tıp raporunun detaylarını paylaştı. Buna göre, Awaab, yaşadığı evde bulunan küfe uzun süre maruz kaldı, ciddi solunum yolu rahatsızlığı geçirdi ve hayatını kaybetti. Otopside Awaab'ın kanında ve akciğerlerinde mantar bulunduğu ortaya çıktı. Ölüm nedeni “çevresel küf kirliliği" olarak açıklandı.

Ailesi de 2 yaşında kaybettikleri çocuklarının öksürük nöbetlerinin bazen üç gün kadar sürdüğünü belirtti. Konuyu yerel makamlara iletseler de çözüm bulamadıklarını ifade etti.

Yargıç duruma isyan etti

Davanın yargıcı kötü koşullarda yaşam savaşını kaybeden sığınmacı çocuğun ölümüne isyan etti.

Yargıcın, "İngiltere'de iki yaşındaki bir çocuk küfe maruz kaldığı için nasıl ölüyor?” sözleri gündeme oturdu.

Ülkede sosyal konutlardaki olumsuz yaşam koşulları yeniden tartışılmaya başlandı.