ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan, Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen füzeyle ilgili açıklama yaptı.

Watson, haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz" dedi.

2 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlık, saldırının kasıtlı provokasyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır."