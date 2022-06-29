NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Stoltenberg, "Dün akşam Türkiye ile yapılan anlaşma İsveç ve Finlandiya’ya davet kararının yolunu açtı. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Tarihi bir karar aldık. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bugün NATO liderleri tarihi bir karar aldı. Finlandiya ve İsveç’i NATO üyesi olmaya davet etme kararı aldı. Dün akşam Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşma bu kararımızın yolunu açmıştır.https://t.co/qug48Z9J1u pic.twitter.com/RyX2fz6SEP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2022

"Ortaklarımıza, terörizmle mücadele kapasitelerini artırma ve ortak güvenlik tehditleriyle baş etme konusunda destek vereceğiz" diyen Stoltenberg, "Terörizmin her çeşidi, uluslararası barış ve refahın güvenliğine yönelik doğrudan asimetrik tehdittir. Terörizmle mücadele, ortak savunmamız için esastır." ifadelerini kullandı.

"Rusya artık direkt tehdit"

Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.

Madrid Stratejik Konsepti'nin Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü döneminde kabul edildiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya, Avrupa'da barışı yıktı. NATO olarak doğu kanadımızdaki mevcudiyetimizi güçlendireceğiz ve birliklerimizi önceden belirlenmiş birimler ve yeni kapasitelere dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni stratejik konseptin Rusya'nın artık daha ciddi ve direkt bir tehdit olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden NATO Genel Sekreteri, "NATO, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa bu tip bir plan kabul ediyor. Bu, güvenlik açısından bir dönüm noktasıdır. 2010'da Lizbon'da kabul edilen stratejik konseptten çok daha farklı." dedi.

"Uzun bir savaş için hazırlıklı olmalıyız"

"Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek." diyen Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya ekonomik ve askeri yardımlarının devam edeceğini, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna'ya olan desteklerini bu şekilde gösterdiklerini" söyledi.

Stoltenberg, Almanya, Norveç gibi bazı ülkelerin Ukrayna'ya yeni askeri malzeme ve silah göndereceğini açıkladığını, diğer ülkelerin de benzer kararlar alacaklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, "Uzun bir savaş için hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "NATO'nun kapılarının açık olmaya devam ettiğini" vurguladı.