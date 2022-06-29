Sözlerine NATO Zirvesi’nde liderlere hitap etme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu ifade ederek başlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bugün gerçekten yeni bir hikayenin başlangıcı. Sadece NATO'nun doğu kanadı için değil, bir bütün olarak ittifak için, tüm Avrupa-Atlantik topluluğu için. Kremlin’in son derece agresif olduğu bir döneminde, dünyanın son derece cesur bir ittifaka ihtiyacı var” dedi.

“Rus liderliği dünyayı farklı görüyor”

Rusya’nın hedeflerinin ‘bilindiğini’ ve ‘bariz’ olduğunu ifade eden Zelenskiy, “Rus liderliği dünyayı farklı görüyor. Örnek olarak, Litvanya’yı ittifakınızın bir üyesi olarak değil, Sovyetler Birliği’nin bir cumhuriyeti olarak görüyorlar. Bizim için (Litvanya) bağımsız bir devlettir ve uzun zamandır SSCB'nin eski bir cumhuriyetidir. Bizim için bu geçmiştir, ancak onlar (Rusya) bunu olası bir gelecek olarak görüyorlar, tekrar hükmetmek istiyorlar. Aynı şey Rusya'nın komşusu olan her ülke için de geçerli. Bir zamanlar Moskova'nın etkisi altında olan her devlet için” dedi.

“24 Şubat'tan bu yana 2 bin 800'den fazla füze fırlatıldı”

Zelenskiy, Ukrayna’ya 24 Şubat’tan bu yana 2 bin 800’den fazla füze fırlatıldığını ve bunların büyük çoğunluğunun sivilleri hedef aldığını söyledi. “Rus ordusu, mümkün olduğu kadar çok insanın şehirleri terk etmesini sağlamak için her şeyi yapıyor” dedi.

Zelenskiy, gıda krizi, Ukrayna limanlarının ablukası, Rusya’nın tetiklediği kıtlığın bir araç olduğunu ve baskı yapma ve kaos yaratma amacıyla kullanıldığını söyleyerek aynı durumun enerjide de söz konusu olduğunu ifade etti.

“Rusya'nın gerçek hedeflerini görmemiz gerekiyor. Ve eğer farklı olsalardı, şimdi Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma, ortak güvenlik elde etme arzusu olmayacaktı.”

“Ukrayna'nın hedefleri sizinkiyle aynı”

Ukrayna’nın, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun, Rusya bu devletlere karşı harekete geçmeden önce gerçekleşmesinin çok iyi olduğunu söyledi.

“Aslında bizim, Ukrayna’nın hedefleri sizinkiyle aynı. Avrupa kıtasında ve dünyada güvenlik ve istikrarla ilgileniyoruz. Rusya’yı gerçekten ana tehdidiniz olarak tanımlıyorsanız, onların ilk hedefini tam olarak desteklemelisiniz. Bu Rusya'nın sadece Ukrayna'ya karşı bir savaşı değil, Avrupa'daki koşulları dikte etme hakkının savaşıdır. Bu nedenle, Rusya'nın savaşı finanse etme gücünü durduracak bu tür yaptırımlar, silah, finans ve siyasi olarak Ukrayna'yı şimdi bile desteklemek mutlak bir zorunluluktur.

Ukrayna’nın modern füze ve hava savunmasına ihtiyacı var ve bu sistemlere sahipsiniz. Bunları bize sağlayarak, Rusya'nın şehirleri yok etme ve Ukrayna'nın sivil nüfusunu terörize etme taktiklerini tamamen kırabilirsiniz. Bu temel bir şeydir. Kiev'den Madrid'e olan mesafe bugün bize karşı kullanılan füzelerin menzilinden daha az. Bir devlet, ortakların yardımı olmadan böyle bir tehdide yanıt verebilir mi? Bu yardımı sağlayabilirsiniz. Ve zaten sağladığınız yardım için minnettarız.”

“Ukrayna’ya mali destek silah yardımı kadar önemli”

Rusya’nın savaş alanında öncelikle topçu üstünlüğüne güvendiğini ifade eden Zelenski, savaşın devam etmesini önlemek için Rusya’nın topçu avantajının kırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna’ya mali desteğin silah yardımı kadar önemli olduğunu, milyarlarca dolarlık açıkları olduğunu ve Ukrayna’nın bunu karşılayacak petrol veya doğalgazı olmadığını ve ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Rusya’nın izole edilmesi gerektiğini hatırlattı.

“Yok etmek istediği bu uluslararası yapılarda olmamalı. Kendisi o diyaloğu aramaya başlayana kadar mantıklı gelmeyen hiçbir diyalog olmamalı. Ve barış adına NATO'nun doğu kanadı anlayışı gözden geçirilmelidir. Doğudaki tüm Müttefiklerin, tüm komşularımızın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden yana olması bir tesadüf mü? Hayır, bu bir tesadüf değil. Bu mantıktır. Bu, bölgemizdeki yaşamın bilgisidir. Güvenlik garantilerine ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim ve ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmanız gerekiyor."

