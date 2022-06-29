Reuters haber ajansı, bezelye, patates, havuç ve mayonez karışımlı yiyeceklerin İspanyol restoran menülerinde sık görüldüğünü belirtiyor.

Fakat, ittifakın yeni stratejik konseptinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine bir güvenlik tehdidi olarak etiketlenmesi beklenen zirveden önce, bu salatanın menüdeki varlığının şaşkınlığa neden olduğunu aktarıyor.

Gazeteci Inaki López, İspanyol medya kuruluşu La Sexta’ya “NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım,” yorumunu yaptı.

Bununla birlikte, yemeğin çekici derecede yüksek karbonhidrat içeriği tartışmalı adını aştı ve aktarıldığına göre birkaç saat içinde tükendi.

[Fotoğraf: Reuters]

Yemek menüsüne diplomatik dokunuşlar

Salı akşamı Madrid'in merkezindeki Barok Santa Cruz Sarayı'nda düzenlenen ziyafete katılan savunma ve dışişleri bakanlarına sunulan menüye de diplomatik dokunuşlar yapıldı.

Yemeği koordine eden Netflix dizisi Chef's Table'da yer alan İspanyol şef Jose Andres, İspanya’ya özgü klasik tapa'yı servis etti. Ancak tapaya ‘domatesli köfte’ ekleyerek İspanya'daki restoranlarında yaptığı gibi geleneksel yemeği ‘Ukrayna salatası’ olarak yorumlayarak servis etti.

