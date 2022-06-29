Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun genişlemesinin istikrarsızlaştırıcı bir faktör olduğunu söyledi ve "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına olumsuz yaklaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

İttifakın Moskova'yı güvenlik tehdidi olarak görmesinin gerçeklerle bağdaşmadığını savunan Ryabkov, "Rusya, NATO'nun Avrupa'nın güvenlik mimarisini tehdit eden sorumsuz rotasını kınıyor." ifadelerini kullandı.

Benzer bir açıklama da Rusya Federasyon Konseyi'nden geldi.

Senatör Andrey Klimov, İsveç ve Finlandiya’nın tarafsız statüden çıkmalarının kendi topraklarında sorun yaratacağı yorumunu yaptı.

"Tahıl ihracatına hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova'nın gündeminde ise tahıl sevkiyatı vardı.

"Rusya, onlarca milyon ton tahılının ihracatına hazır" diyen Zaharova, buna Rus gemi ve limanlarına yönelik yaptırımların engel olduğunu söyledi.

Zaharova, Kiev'e AB aday ülke statüsünün verilmesinin de Batı'nın Ukrayna topraklarını sahiplenme eğiliminde olduğunun işareti olduğunu kaydetti.

Rusya-Norveç gerilimi

Litvanya ile Kaliningrad sorunu yaşayan Moskova, şimdi de Norveç ile Spitsbergen sorunu yaşıyor.

Norveç'in Svalbard bölgesindeki adalarda yaşayan Rus madencilere ve bilim insanlarına gıda sevkiyatına izin vermemesine Moskova tepki gösterdi.

Norveç Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve Oslo yönetiminin dostça olmayan adımının Rusya'nın cevabi önlemler almasını gerektireceği ifade edildi.