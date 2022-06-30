Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg: Rusya ile NATO arasındaki savaşın yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olur
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz" dedi.
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Etiketler: NATO
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