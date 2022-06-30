"Maymun çiçeği virüsü yüksek risk grubunu etkileyebilir." Bu açıklama, Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgütün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus virüsün 50'den fazla ülkede tespit edildiğini dile getirdi. Daha fazla ülkeye yayılma eğilimine işaret etti.



"Sürekli bulaşma konusunda endişeliyim. Çünkü bu, virüsün kendi kendine yerleştiğini ve çocuklar, bağışıklığı baskılanmış ve hamileler de dâhil olmak üzere yüksek riskli gruplara geçebileceğini düşündürür."

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün çocuklarda ağır seyretmediğini vurguladı. İngiltere, İspanya ve Fransa'daki vakaların yakından takip edildiğinin altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Komitesi, virüsün daha fazla yayılmasının kontrol edilmesinin yoğun çaba gerektirdiğini söyledi. Bugüne kadar dünya genelinde 3 bin 413 maymun çiçeği vakası kayda geçti.

Virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.