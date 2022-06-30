Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin: Moskova diyaloğa hazır
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın stratejik istikrar ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda diyaloğa açık olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'yı 'insanlığa karşı suç' işlemekle de suçladı.
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Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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