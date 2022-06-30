Patrice Lumumba'nın suikaste kurban gitmesinin ardından imha işlemini denetleyen Belçikalı polis, dişi ganimet olarak almıştı.

Diş, geçen hafta aileye iade edildi ve bir tabut içinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin birkaç yerini gezdi.

Başkent Kinşasa'da düzenlenen cenaze töreni öncesinde vatandaşlar saygılarını sundu.

Başkan Félix Tshisekedi, Lumumba'nın ailesi ve diğer ileri gelenler törende yer aldı.

Sömürgecilik karşıtı hareketin önde gelen ismiydi

Lumumba, ülkenin ilk başbakanı ve bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden biriydi. Ayrıca Afrika'nın sömürgecilik karşıtı hareketinin en önde gelen seslerinden biri olarak görülüyordu.

1960 yılında bağımsızlık gününde, Kral Baudouin de dahil olmak üzere Belçikalı ileri gelenlerin önünde yaptığı ünlü konuşmada Lumumba, Kongoluların "aşağılayıcı kölelik" altında tutulduğunu söyleyerek Belçika'yı kınadı.

O dönemin şartlarında Siyahi bir Afrikalının, Avrupalıların önünde asla böyle konuşmaya cesaret edememesi beklendiğinden, Belçikalılar şaşkına dönmüştü.

Delillerden kurtulma görevi verilen polis dişi Belçika’ya götürdü

Lumumba, iki aydan biraz daha uzun bir süre sonra görevden devrildi. Daha sonra Ocak 1961'de Belçika'nın üstü kapalı desteğiyle iki müttefikiyle birlikte kurşuna dizildi.

Belçikalı bir polis olan Gerard Soete'ye delillerden kurtulma görevi verildi. Bu süreçte dişi cebine koydu ve Belçika'ya götürdü.

On yıllar sonra, dişin hala kendisinde olduğunu açıkladı ve sadece iki yıl önce Belçika, dişin aileye iade edilmesini kabul etti. Koronavirüs pandemisi süreci geciktirsede diş, geçen hafta Brüksel'de teslim edildi.