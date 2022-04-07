NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününün ardından açıklamalarda bulundu.

NATO üyelerinin Ukrayna’ya desteği artırma konusunda karara vardığını söyleyen Stoltenberg, şu açıklamaları yaptı:

"NATO gerilimi düşürmeye çalışıyor. Aynı zamanda Doğu Avrupa'da güvenlik tedbirlerini uzun vadeli artırıyoruz. NATO Ukrayna'ya önemli ölçüde askeri yardım yaptı, müttefikler Ukrayna’ya geniş yelpazede silah sağlıyor."

Stoltenberg, "Putin’in amacını değiştirdiğine dair bir işaret yok ve Donbas’ta büyük bir çatışma olmasını bekliyoruz." dedi.