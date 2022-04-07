ABD Kuraklık İzleme verilerine göre, eyaletin yaklaşık yüzde 42’si “aşırı” veya “olağanüstü” kuraklık yaşıyor.

Eyalet genelinin yüzde 88’i “kuraklık şartları” altında; bu da 2011’den bu yana görülen en ciddi kuraklık. Bu oran 3 ay önce yüzde 67 seviyesindeydi.

Texas’ın en yağışlı ayları olan mayıs ve hazirandaki yağmurlar, eyalet genelindeki genel kuraklık durumunu belirleyecek.

Bu yıl yaşanan kuraklığa, normalin altındaki yağışlar ile şiddetli rüzgarlar ve normalin üzerindeki sıcaklıklar neden oldu.