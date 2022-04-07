Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Texas'ın yüzde 88'i kuraklıkla boğuşuyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD’nin en büyük eyaleti Texas’ın bu yıl yüzde 88’inin kuraklık koşulları altında bulunduğu açıklandı.
ABD Kuraklık İzleme verilerine göre, eyaletin yaklaşık yüzde 42’si “aşırı” veya “olağanüstü” kuraklık yaşıyor.
Eyalet genelinin yüzde 88’i “kuraklık şartları” altında; bu da 2011’den bu yana görülen en ciddi kuraklık. Bu oran 3 ay önce yüzde 67 seviyesindeydi.
Texas’ın en yağışlı ayları olan mayıs ve hazirandaki yağmurlar, eyalet genelindeki genel kuraklık durumunu belirleyecek.
Bu yıl yaşanan kuraklığa, normalin altındaki yağışlar ile şiddetli rüzgarlar ve normalin üzerindeki sıcaklıklar neden oldu.
Etiketler: ABD
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